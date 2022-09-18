بسمة بوسيل تنشر فيديو لـ ابنتها من داخل منزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني مقطع فيديو لابنتها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بوسيل في الفيديو وهي تتحدث مع ابنتها عن كلبتها الجديدة.

وكانت بسمة بوسيل شاركت جمهورها مقطع فيديو لابنها "آدم"، من زوجها الفنان تامر حسني، داخل منزلهما، بعد انتشار أنباء عن انفصالهما عقب إلغاء متابعتها لها عبر إنستجرام.

وظهر آدم في الفيديو بجانب مُعلمة تحفظه سورة "الفاتحة" وهو يردد خلفها القرآن، وعلقت بسمة في الفيديو: "برافو".

وترددت خلال الساعات الماضية الأخيرة أنباءًا تفيد بانفصال بسمة بوسيل عن زوجها تامر حسني بعد أن قامت بإلغاء متابعته على "إنستجرام"، ولم يؤكد الثنائي الانفصال حتى الآن.

ويعرض لتامر حسني حاليا فيلم "بحبك" الذي يعد أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك في بطولة الفيلم النجوم: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، وعالية راشد وغيرهم.

وتزوج الفنان تامر حسني من الفنانة بسمة بوسيل، في 2012، وأنجب منها ابنتين، هما "تاليا وأمايا"، وولدا اسمه "آدم".