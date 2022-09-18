مراد مكرم عن شريف مدكور: "ربنا بيحبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

عبر الفنان مراد مكرم عن حبه وامتنانه للإعلامي شريف مدكور، ونشر صور من عيد ميلاده عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتب: "يعني إيه حد محبوب، يعني يعزم ١٠٠ فرد يجيله أكتر، يعني اللي ربنا بيحبه يحبب فيه خلقه، يعني ناس تسوق بالساعات علشان تروحله عيد ميلاده، وناس تأجل سفر وناس تيجي من سفر علشانه".

وتابع: "طيب يعني إيه واحد ابن ناس وعينه مليانة؟ يعني بدل ما يستنى ١٠٠ هدية في عيد ميلاده أو أكثر، يجيب مستشفى أهل مصر لمعالجة الحروق ويطلب من كل أصحابه ما يجيبوش هدايا وتمن الهدايا دي يتبرعوا بيه للمستشفى".

وأضاف: "فـ يلم للمستشفي فوق الـ ١٢٠ ألف جنيه، كل ده وهو لا ذو سلطة مثلا أو مال وفير، حد مستور وعينه مليانة، إنما أنا بشكره علشان حاجة تانية خالص".

واستكمل: "أنا لحد ما رحتله إمبارح وشوفت ناس ما شفتهاش من سنين أو شهور وقعدت مع ناس عشرة عمري، ماكنتش عارف أفرح، حاولت بس ما عرفتش لحد امبارح، فرحت من قلبي، ربنا يباركلك في حياتك كلها يا شريف يابن الأصول وكل سنة وإنت في ستر وصحة وراحة بال يا صديقي".

واحتفل الإعلامي شريف مدكور بعيد ميلاده وسط حضور عدد من نجوم الفن من بينهم دينا، أنوشكا، الإعلامية إنجي علي، الإعلامية ريهام السهلي، الإعلامية أمينة شلباية.