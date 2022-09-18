"أنت نعمة".. رسائل رومانسية بين أصالة نصري وزوجها فائق حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة السورية أصالة على توجيه رسالة لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن عبر السوشيال ميديا، وذلك عقب ظهورهما وهما يُقبلان أيدي بعضهما.

ونشر فائق، صورتين لهما توثق هذا الحدث، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا: "على مرمى الوحدة حيث كان الأمل بالسعادة أشبه بالمستحيل، ضحك القدر فكان الحب أقوى من المنطق.. القناعة بقليلك لا تعني إلا أن كثيرك قليل، ولأن ابتسامة العشق هي مفتاح الأبواب المغلقة كانت ابتسامتك أكثر طموحاتي، وبدأنا قصتنا المذهلة لنثبت بأن السر يكمن بالمشاعر (فتش عن ما تريد غالبا هو في مكان ما حولك، بحبك زوجتي)".

وردت أصالة، على رسالة زوجها، قائلة: "حلمت وتمنّيت ينعاد بحياتي رجّال بصفات أبي (طيبته، نبله، ثقافته، شهامته، كرمه، منطفه، الًلي دائماً بيحكمه، إنسانيته العالية، مبادئه الثابتة، تعاطفه مع جميع الأحداث لمصلحته كانت أمّ ضدّه، كان إنسان قليل يتلاقى منّه)، وكلّ ما ذكرته بتفاصيله لقيته فيك.. الحمد لله أوّلاً على ما جمعنا عليه".

وأضافت: "أنت نعمة ما فقدت الأمل لاقيها وكنت متأكدة مشواري بيستحقّ لاقيك فيه لنكمله سوا.. من حقّ كلّ إنسان يشوف جمال شريكه واللي بدّه يقول يقول والّلي بدّه يخبّي حر.. أنا رح أقول وأذكّر النّاس تقول لأنّه الحب نعمة والأملّ نعمة والطموح نعمة وأنت حُبّ حياتي وأملي وقمّة طموحي".

يذكر أن أصالة أعلنت زواجها من فائق حسن في 11 سبتمبر 2021، ونشرت صورة لها مع زوجها وكتبت على حسابها بـ"انستجرام": "منّ وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الاحترام وكتير من الثقة.. ولحظة حوّلت مشاعرنا.. كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّة على صداقتنا المتينة وحب صادق.. معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

وكانت الفنانة أصالة قد أعلنت في يناير 2020 طلاقها من المخرج طارق العريان، وذلك بعد 13 عاما من زواجهما، ولديهما توأم هما "علي" و"آدم".