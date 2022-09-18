كيف علق نبيل الحلفاوي على تصدر "أيفون 14 برو ماكس" تريند "جوجل" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، التعليق على تصدر"أيفون 14 برو ماكس" تريند "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "بالمناسبة يا شباب أنا الموبايل بتاعي لغاية دلوقت 6s.. والشيء بالشيء يذكر، عربيتي موديل 2002 يعني بقالها 20 سنة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور على تدوينته، كالتالي: "موبايل حضرتك 6s ولكن قامتك تعلو السحاب وسيارتك 2002 ولكن قيمة صاحبها أندر من الماس يا من تمثل لنا نبل الفرسان وسمو الأمراء بما ترسخه في وجداننا من مفاهيم متكاملة عن المنظومة القيمية الأخلاقية في أزهى عصور الثقافة والأدب المصرية"، "ال i phone الجديد وصل سعره في مصر لقرابة الـ ٦٠ ألف جنيه وده طبعا ضعف سعره الحقيقي بالمناسبة"، "قيمتك ومكانتك يا قبطان بتغلي مقتنايتك..ربنا يرضيك ويراضيك"، "حبيبي يا عم نبيل، حضرتك قامة وقيمة لن تزيدهما موبايلك ولا عربيتك في شيء، ولكن تزيدهما بصماتك وأعمالك الصالحة بهذه الحياة، ويكفيك ما قدمته لملايين محبيك، حفظك الله لمصرنا ولمئات الملايين من محبيك يا غالي".

وكان عدد من تجار الهواتف وشركات تجزئة الإلكترونيات، قاموا مؤخرا بطرح سلسلة هواتف أيفون 14 الجديدة عبر المنصات الإلكترونية، بأسعار تلامس 60 ألف جنيه للجهاز الواحد.

يذكر أن آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2021.

وشارك في بطولة المسلسل طارق لطفي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، خالد الصاوي، معتز هشام، حسني شتا، كريم سرور، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.