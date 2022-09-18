درة تخضع لجلسة تصوير جديدة.. والجمهور: "محلاكي" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة التونسية درة، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت درة، صورا عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "توقف عن القلق بشأن الخطأ الذي يمكن أن يحدث، وأخرج من كل ما يمكن أن يحدث بشكل صحيح".

وجاءت تعليقات الجمهور على الصور، كالتالي: "عسل"، "قمر الحلوين"، "محلاكي"، "رقة وأنوثة"، "منورة الدنيا كلها"، "ملكة الأناقة".

يذكر أن آخر أعمال درة التليفزيونية مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، أحمد بدير، محمد لطفي، ندا موسى، إخراج محمد العدل.

وعُرض لدرة مؤخرًا فيلم "جدران" على منصة واتش إت، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، تأليف هيثم الدهان وأحمد الدهان، بطولة درة، نيقولا معوض، أحمد بدير، حنان سليمان، هند عبدالحليم، فراس سعيد.