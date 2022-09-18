شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تطرح أغنيتها الجديدة "تفاحة" غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة الأردنية ديانا كرزون لطرح أغنية جديدة بعنوان "تفاحة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، غدًا الإثنين، والأغنية من كلمات عمر سارى وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى.

وطرحت ديانا كرزون، مؤخرًا أغنية تحمل اسم "نجم مصر" على موقع "يوتيوب"، على طريقة الليركس فيديو، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

وأحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مؤخرًا حفلا غنائياً ضمن مهرجان صيف عمان، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما أحيت ديانا كرزون مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن.

وطرحت الفنانة الأردنية مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.