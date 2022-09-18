ياسمين صبري تمارس التمارين الرياضية الشاقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورتين لها ظهرت فيهما وهي تمارس التمارين الرياضية بصحبة مدربتها.

واعتادت ياسمين منذ فترة على الظهور داخل "الجيم" بقوام رشيق وسط تفاعل جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "لياقة"، "جورجينا لايت"، صباح الرشاقة"، "شحلاتج"، "حلاوتك يا ياسمين"، "قمر"، "مفيش في جمالك"، وغيرها من التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض ضمن سباق دراما رمضان 2020.

وشارك في بطولة المسلسل: أحمد مجدي، أشرف زكي، محمد أبو داوود، هبة مجدي، دياب، نهال عنبر، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، إدوارد، ابتسام الصريطي، ومن إخراج مرقس عادل.