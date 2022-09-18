تكريم إلهام شاهين في افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يكرم مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي برئاسة الفنان إبراهيم الفرن، النجمة الكبيرة إلهام شاهين خلال حفل افتتاح دورته الثانية عشرة والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبلة الموافق 23 سبتمبر2022 بالمسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية الساعة السابعة مساء ، ويستمر المهرجان حتي يوم 29 من نفس الشهر

تكريم إلهام شاهين يأتي عن مسيرتها المسرحية المتميزة فهي خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، وتمتلك رصيد لا بأس به من الأعمال التي شاركت فيها كبار النجوم مثل محمد صبحى ومحمود عبدالعزيز وسمير غانم ونور الشريف وحسن عابدين وعبد المنعم مدبولى وجورج سيدهم و يوسف شعبان و حسن حسني فكل هؤلاء العظام وقفت أمامهم على خشبة المسرح، كما تعاملت مع كبار المخرجين فى المسرح المصرى وتعلمت منهم بداية من كمال ياسين مكتشفها ثم سعد أردش وجلال الشرقاوى وفهمي الخولي ومحمد عبدالعزيز وغيرهم، فرصيدها المسرحى يتجاوز الـ 25 مسرحية وهو عدد كبير في مسيرة فنانة عشقت المسرح وكان هو بوابة عبورها للفن، وكان قد صدر مؤخرا عن كتاب حمل عنوان "المتمردة" للناقد الفني والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، تناول خلاله كل الأعمال المسرحية التي قدمتها الفنانة الهام شاهين ورصد تجربتها المسرحية منذ البداية وحتى آخر عمل مسرحي قدمته .

دورة هذا العام من المهرجان تحمل اسم الفنان الكبير الراحل سمير غانم والنجمة إلهام شاهين كان آخر وقوف لها على خشبة المسرح أمام الراحل سمير غانم فى مسرحية "بهلول فى استنبول" التى عرضت عام 1995 واستمر عرضها لمدة خمس سنوات، و رغم ابتعادها عن المسرح منذ عام 2000 إلا أنها لم تنقطع عنه كعاشقة ومشاهدة ومتابعة فكنت حاضرة في المسارح تشاهد زملائها من النجوم بل تذهب لتشاهد الكثير من التجارب المسرحية الشابة ،

مهرجان الإسكندرية المسرحى الدولى يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى فى الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر على مسارح (مكتبة الإسكندرية - ليسيه الحرية - مركز الحرية للإبداع - مركز الجزويت الثقافي - قصر ثقافة الأنفوشي