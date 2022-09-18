عفاف مصطفى توجه رسالة لـ أحمد السبكي: "ندمت على البلبلة اللي حصلت" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

قالت الفنانة عفاف مصطفى إنها تعاقدت مع المنتج أحمد السبكي، على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم" والذي من المقرر عرضه في رمضان 2023.

وأضافت عفاف في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الحاج أحمد السبكي عاتبني على موقفي بعدما نشرت أن ليس لي دور في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، وقال لي كان المفروض تتواصلي معايا بدل الأخبار اللي انتي كتبتيها على صفحتك، انك مش في المسلسل وأن الأحداث تغيرت، رديت قولتله في ناس كتير من المسلسل هما اللي بلغوني إني مش هشارك".

واستكملت: "مفيش أي حاجة اتغيرت في المسلسل والحاج أحمد قالي بعد كده تروي في الأمور يا عفاف علشان كده هتعملي بلبلة".

واستطردت: "روحت امبارح لقيت فنانين كتير بتمضي منهم الفنان محمد لطفي، وعاتبت نفسي على تسرعي"، مشيرة إلى أن دورها في المسلسل مساحته أكبر من الجزء الأول لكنها لم تتسلم السيناريو حتى الآن.

واختتمت: "ندمت على البلبلة اللي عملتها وبقول للحاج أحمد احنا بنحبك وبنحب شخصيتك المتواضعة".

عفاف مصطفى نشرت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" صور تعاقدها على مسلسل رمضان كريم 2، وكتبت: "على بركة الله.. لما تطبطب عليك الدنيا أحيانا.. استقبال حافل لي من الحاج أحمد السبكي، وقال لي ليه استعجلتي وكتبتي على صفحتك إنك مش معانا ومين الشخص أو الأشخاص الغلاوين اللي وصلولك معلومة خطأ طب كنتي سألتني أنا ما انتي تتواصلي معايا".

وواصلت قائلة: "عرفت منه إن المسلسل أحداثه لم يتغير منها شيء وكما هي والأستاذ أحمد عبدالله، عاكف على كتابة باقي الأحداث وكل الشخصيات زي ما هي.. بفضل الله مضيت امبارح مسلسل رمضان كريم الجزء التاني وربنا يتم لنا على خير بإذنك يا رب.. وأنا من الآن فصاعدا مش هرمي ودني لحد وهجيب أي معلومة من مصدرها.. بأمانة فرحانة ويا رب يكرم كل زملائي اللي في المهنة الشاقة يشتغلوا ويفرحوا ويرزق كل طالب رزق.. بفضل دعواتكم ليا يا أصدقائي كانت من الله الاستجابة وجبر الخاطر الحمد لله".

جدير بالذكر، أن الفنانة عفاف مصطفى قد سبقت وصرحت عن استيائها من سماعها قرار استبعادها من مسلسل رمضان كريم 2، وعاتبت عبر حسابها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك المنتج أحمد السبكي.