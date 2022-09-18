"أمورة جانيت".. وفاء السيد: فنانة قالتلي اعملي عملية واقلبي راجل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة وفاء السيد إنها تعرضت لموقف محرج جمعها بإحدى الفنانات وفضّلت عدم ذكر اسمها، وذلك خلال استضافتها في برنامج "بنت البلد" الذي تقدمه الفنانة نشوى مصطفى على قناة صدى البلد.

وحكت وفاء "أول ما بدأت، زميلة فنانة قالتلي على فيلم رشحتني كتر خيرها فيه، الدور جميل لناس وأنا مش ضد ناس تعمل أدوار فتاة ليل، عبلة كامل عملت ده كوميدي بس هما كانوا مصممين ألبس ملابس نوم قلت مش أنا، ردت قالتلي روحي اعملي عملية واقلبي راجل فزعلت".

جدير بالذكر أن وفاء السيد اشتهرت بمشاركتها في عدد كبير الأعمال الفنية، وخاصة تقديم الأدوار الكوميدية، بينها دورها في فيلم "حسن ومرقص" أمام "الزعيم" عادل إمام، والذي كان يقول فيه النجم الكبير جملة "أمورة جانيت"، وكان أحدث ظهور فني لها في مسلسل "ملحمة موسى" بطولة محمد رمضان، والذي عُرض في رمضان 2021.