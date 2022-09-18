بعد محمد رمضان.. جومانا مراد "مطربة مهرجانات" بتوقيع الباور العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة جومانا مراد، لدخول مجال الأغنية، من خلال تقديم أول أغانيها على طريقة أغاني المهرجانات الشعبية.

أسامة الجوكر، مدير أعمال فريق الباور العالي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "بعد نجاح أعمال ثنائي الفريق تايسون وموزة، مع النجم محمد رمضان، وآخرها أحدث أغانيه (دوشة)، بدأنا العمل مع النجمة جومانا مراد".

وتابع: "جومانا، تقدم أغنية من كلمات وألحان فريق الباور العالي، ونعتبرها مفاجاة بمعنى الكلمة".

فريق الباور العالي، تعاون مع النجم محمد رمضان، في مجموعة أغاني، منها "كورونا فيروس"، و"رايحين نسهر"، و"تنطيط"، بالإضافة إلى "دوشة"، التي وصل عدد مشاهداتها إلى ما يزيد عن 3 ملايين، عبر قناة "روتانا" على "يوتيوب".

جومانا مراد، بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها في فيلم "ع الزيرو"، بعد 9 سنوات غياب عن السينما، منذ مشاركتها في فيلم "الحفلة".

فيلم "ع الزيرو" تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، وبطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف الذين تجري الشركة المنتجة الاتفاق معهم، ويتطرق الفيلم لقضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي.