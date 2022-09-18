شيرين رضا وبسنت حاتم ينضمان لحكاية "لو بعد حين" في "حدث بالفعل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة شيرين رضا على بطولة حكاية تحمل عنوان "لو بعد حين" إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل.

كما أعلن القائمون على المسلسل في بيان صحفي تعاقدهم مع الممثلة الشابة بسنت حاتم، للمشاركة بنفس الحكاية التي يخرجها هشام الرشيدي، والعمل إنتاج مصري إماراتي (شركة بي اجينسي) لصاحبها حاتم سمعان و(اكتيف ميديا برودكشن).

جدير بالذكر أن صناع حكاية "قرض شخصي" انتهوا من تصوير المشاهد. ويتضمن العمل 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

المسلسل إنتاج مصري إماراتي، وينتمي لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

ويشارك في بطولة "لو بعد حين": كريم فهمي، شيرين رضا، محمود عبدالمغني، ندا موسي وبسنت حاتم وعدد كبير من نجوم الفن، ومنسق إعلامي للعمل يارا أحمد.