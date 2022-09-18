"تعدت حدودها".. هاني شاكر يهاجم مذيعة "الشمس" ويدافع عن فتاة سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

هاجم "أمير الغناء العربي" المطرب هاني شاكر، مذيعة قناة الشمس، التي انتقدت قيام فتاة من سوريا باحتضانه عندما صادفته أثناء تواجده في سوريا لإحياء حفل غنائي، تعبيرا عن حبها الشديد له.

وكتب هاني عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام": "تعقيباً على رأي مذيعة مبتدئة في قناة الشمس، أرفض بشدة أسلوبها في التعليق علي مشهد تلقائي يعبر عن مدى حب فتاة في عمر بنتي لفنان تعشقه لم تراه منذ أكثر من خمسة عشر سنة، لم تُقدر هذه المذيعة قيمة مشاعر الحب والاعجاب النقي الذي لا يتعدى كونه حب وتقدير معجبة لفنانها المفضل وحولت المشهد هي وغيرها لمادة سخرية لهذه الفتاة".

وتابع "بل وتعدت حدودها بقولها إني لم أحترم زوجتي، بل على العكس تمام هي التي لم تحترم نفسها عندما قالت هذه الجملة فالوطن العربي كله يعرف مدي حبي واحترامي لزوجتي نهلة في حضورها وفي عدم حضورها، ويعرف أيضا مدى ثقتها في نفسها وفي أنا أيضا.. للأسف كان تعليقا دون المستوى المهني المطلوب".

كانت مذيعة ببرنامج نادي النساء السري، علقت على مشهد جمع هاني بمعجبة في سوريا، وقالت "أنا لو مكان زوجة هاني شاكر هجيبها من شعرها، وهو كمان محتارة في أمره، عارفة أنه راجل مجامل ومحترم أوي، هل اتخض ومش عارف يعمل إيه؟ ولا أساء التصرف انه محترمش مراته، وهي عظمة على عظمة انها تمالكت نفسها ومشيت".