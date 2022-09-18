دنيا بطمة بعد انفصالها عن زوجها تتحول الى راقصة وتثير غضب جمهورها!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة، ضجة كبيرة وتعرضت لموجوة من الانتقادات من قبل جمهورها، خاصة بعد تداول فيديوهات لها اعتبر الكثيرون من محبوها انها لا تليق بها..

وظهرت دنيا بطمة، في احد هذه الفيديوهات، وهي تقدم وصلة شرقي على أنغام الموسيقى، وكانت ترتدي فستانًا طويل لامع باللون الأزرق وبأكمام طويلة.

وفي مقطع اخر، ظهرت دنيا بطمة بينما كانت تغني على المسرح بينما كان يقف رجل الى جانبها ويرمي اوراقا نقدية فوقها على طريقة الراقصات.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي دنيا بطمة ورقصها في الفيديو المتداول معبرين عن استيائهم الشديد من طريقة الرقص الذي ووصفها البعض بالمستفزة والملفتة للنظر والانتباه.

بينما تساءل اخرون ان كان السبب وراء هذا التغير الملحوظ في تصرفات دنيا بطمة في حفلاتها الاخيرة هو انفصالها عن زوجها المنتج البحريني محمد الترك.