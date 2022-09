بـ «مايوه مثير».. سلاف فواخرجي تظهر بإطلالة جريئة وغير مسبوقة والجمهور يصفها بـ عروسة البحر – شاهد!

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وخطفت سلاف فواخرجى أنظار جمهورها داخل حمام سباحه، حيث ارتدت مايوه مميز، وتركت شعرها المبلول منسدلا على كتفيها ما أثار إعجاب متابعيها.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصور قائلة:” أبعد قلم الرصاص عنى.. فقلبى ليس ورقة من خشب .. إنما قلبى من ماء “.

سلاف فواخرجي ووائل رمضان يحتفلان معا

من ناحية أخرى، نشر المخرج السورى وائل رمضان تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يحتفل فيه بنجاح فيلم “كازي روز” وهو العمل الذى تقوم ببطولته زوجته السابقة النجمة سلاف فواخرجى.

وقال وائل رمضان :”بفضل من الله وجهود صناعه.. فاز فيلم ” كازي روز ” بجائزتين دوليتين 1_جائزة لجنة التحكيم الخاصة Jury award for arabic feature Casi Rose 2_ جائزة أفضل سيناريو Best screenplay in arabic film Case Rose في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Los Angeles Film Festival”.

وحرصت كذلك النجمة السورية بطلة العمل سلاف فواخرجى على التعليق على نجاح الفيلم عبر حسابها على انستجرام.

وائل رمضان وسلاف فواخرجي

حل الفنان السوري وائل رمضان، زوج سلاف فواخرجي، ضيفًا على برنامج شو القصة الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، وتحدث عن علاقته بـ فواخرجي بعد أنباء انفصالهما.

وقال وائل رمضان خلال اللقاء، إنه لم يقم بتطليق سلاف فواخرجي لكنه انفصل عنها فقط، مشيرًا إلى أنه يعيش معها في نفس المنزل رغم الانفصال، وأنهما اتخذا قرار الانفصال ليقررا إن كانا سيستمران معًا أم يتم الطلاق بالفعل، مؤكدًا أنهما قد يعودان لبعضهما وينهيان الانفصال.

انفصال أول

انفصل وائل رمضان وسلاف فواخرجي في عام 2004، وانتشرت وقتها أقاويل تشير الى أن سبب اتخاذهما هذا القرار هي الممثلة السورية ​كاريس بشار​، التي دخلت على الخط.

وتحدثت سلاف فواخرجي في احدى المقابلات حول هذا الموضوع، وقالت: “لا أتمنى حصول ذلك مطلقا حتى انني أشعر أن فترة الانفصال بيننا كانت ضرورية لأنها جعلتنا ندرك كم أن الواحد منا بحاجة للآخر وعلاقتنا الآن أكثر نضجاً وعمقا من الفترة السابقة التي شهدت بداية قصة حبنا فزواجنا”.

عودة كزوجين

أما عودتهما إلى بعضهما كانت بطريقة عفوية، إذ اجتمعا في مسرحية “لشو الحكي”، واكتشفا أنهما لا يستطيعان البقاء من دون بعضهما، مع الإشارة إلى أن سلاف غضت النظر عن ارتباطه بغيرها، خلال فترة انفصالهما.

انفصال ثاني

ونشرت سلاف فواخرجي أمس صورة تجمعهما عبر حسابها على إنستجرام، مصحوبة بأبيات شعر قائلة: “في تصريف كلمة الفِصام …انفصمت العُرْوةُ انقطعت وانحلَّت، اِنْفَصَمَ ظَهْرُهُ : اِنْصَدَعَ، اِنْفَصَمَ الإِناءُ : اِنْكَسَرَ دونَ فَصْل، و انْفَصَمَ المطَرُ: انقطع وأقلع”.

وتابعت: “وأنا كتلك العروة انقطع … و ظهري ينصدع.. وكذلك الإناء الذي ينكسر ولا ينفصل …وكالمطر الذي أقلع راوياً وهطل حارقاً”.

واختتمت “وائل … صديقي …أبو الحمزه وعلي …شكرا لك إلى يوم الدين …وأحبك إلى أبد الآبدين #انفصال”.

