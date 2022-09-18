هاني شاكر يزور ميادة الحناوي في منزلها بسوريا

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - حرص الفنان ” هاني شاكر ” على زيارة الفنانة ” ميادة الحناوي ” بمنزلها في سوريا على هامش تواجده هناك لإحياء حفل غنائي بدمشق .
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور توثق زيارة هاني شاكر لميادة الحناوي قبل مغادرته سوريا وعودته إلى مصر .
وكان قد أحيا الفنان هاني شاكر يوم 15 من الشهر الجاري حفلا غنائيا بدا الأوبرا في العاصمة السورية بعد فترة غياب عن إحياء الحفلات بسوريا استمرت ل 15 عاما .
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