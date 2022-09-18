انهيار خالد زكي بالبكاء في جنازة زوجته

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - دخل الفنان ” خالد زكي ” في حالة انهيار وبكاء شديدة أثناء تشييع جثمان زوجته بعد صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد مصطفى محمود .
وحرص على حضور الجنازة وتقديم التعازي لخالد زكي في زوجته كلا من الفنانين : أشرف زكي ومنير مكرم وشريف خيري والإعلامي عمرو الليثي .
وكانت قد رحلت عن عالمنا زوجة الفنان خالد زكي فجر اليوم بعد صراع مع المرض .. ومن المقرر إقامة عزاء الفقيدة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد .
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