انهيار خالد زكي بالبكاء في جنازة زوجته

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 03:50 مساءً - دخل الفنان ” خالد زكي ” في حالة انهيار وبكاء شديدة أثناء تشييع جثمان زوجته بعد صلاة ظهر اليوم الأحد من مسجد مصطفى محمود .

وحرص على حضور الجنازة وتقديم التعازي لخالد زكي في زوجته كلا من الفنانين : أشرف زكي ومنير مكرم وشريف خيري والإعلامي عمرو الليثي .

وكانت قد رحلت عن عالمنا زوجة الفنان خالد زكي فجر اليوم بعد صراع مع المرض .. ومن المقرر إقامة عزاء الفقيدة يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد .