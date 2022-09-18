شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون تنشر صورة لها وهي طفلة بمدرسة "Notre Dame" بشبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة سيمون صورة لها في مرحلة الطفلة، وهي بمدرسة "Notre Dame des Apôtres" بحي شبرا وقالت عبر صفحتها الرسمية علي موقع الفيس بوك: مدرستي الجميلة.. الأمم تشيد بالتعليم الجيد والمبادئ السليمة التي تٌدرس تبقي معنا في الحياة والعمل.

الفنانة سيمون متنوعة المواهب وتمتلك الكثير من الأدوات الفنية وموهبتها التمثيلية مكنتها من العمل مع العظماء في السينما والمسرح وقدمت العديد من الأعمال الغنائية الناجحة، مثل تاكسي وتاني و«بتكلم جد» و«ساعتى مش مظبوطة»، «مش نظرة وابتسامة»، وكانت البداية في السينما أمام الفنانة فاتن حمامة فى فيلم «يوم مر يوم حلو». ولعبت دور البطولة فى فيلم «آيس كريم فى جليم» أمام المطرب الكبير عمرو دياب ، كما شاركت فى العديد من الاعمال الدرامية المميزة مثل ابيض واسود و«زيزينيا»، و«حلم الجنوبى»، و«أبوالعلا90»، و«الكبريت الأحمر»، و«بين السرايات»، وقيد عائلي بالاضافة الي تجربتها المسرحية الرائعة " كارمن ولعبة الست وسكة السلامة " مع الفنان محمد صبحي.