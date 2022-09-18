شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء زوجة خالد زكى الثلاثاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان خالد زكى عن موعد عزاء زوجته الذى سيكون يوم الثلاثاء المقبل بعد صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ولقد توفيت زوجة الفنان خالد زكى فجر اليوم وفى تصريح لـ"الخليج 365" قال زكى: إن زوجته توفيت فجر اليوم بالمشتشفى بعد صراع مع المرض، وتم الصلاة عليها بعد صلاة الظهر بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتم دفنها بمقابر الأسرة بالغفير بصلاح سالم.



وكان الفنان الكبير خالد زكى، قد قال: إنه سمع مثل الآخرين شائعات مرضه، وهو الأمر الذى أقلق عدد كبير من أصدقائه وأقاربه، وجعله يتلقى عشرات المكالمات الهاتفية بشكل يومى منذ انطلاق الشائعة.وأضاف زكى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، قائلا "للأسف تخرج هذه الشائعات حولى من حين لآخر، وأحيانا شائعات أخرى بوفاتى، وهو الأمر الذى يزعجنى لأنه يٌقلق أسرتى وأقاربى، ولذلك على الجميع ألا يتسبب فى قلق آخرين بإطلاق شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، وأن يراعى هؤلاء مشاعر الآخرين، لأن الكلمة أمانة، سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعى أم فى بعض المواقع، التى لا تتأكد من الأخبار المتداولة".

ووجه زكى الشكر لكل محبيه من جمهوره وأقاربه وأصدقائه وزملائه لسؤالهم عليه، معلقا: "ربنا يحفظكم جميعا ويخليكم ليا لسؤالكم المستمر ومحاولة الاطمئنان عليا".

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمى، ومن قبله "قوت القلوب"، بجزأيه الأول والثانى، من بطولته مع النجمة ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج مجدى أبو عميرة.











































































