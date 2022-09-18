شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج وودى آلن يعلن اعتزاله صناعة الأفلام بعد انتهاء تصوير فيلمه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المخرج وودى آلن، لصحيفة La Vanguardia الإسبانية، بأنه يعتزم التقاعد من صناعة الأفلام وتخصيص المزيد من الوقت للكتابة، وذلك أثناء تواجده فى أوروبا للعمل على فيلمه الخمسين، والذى سيكون فيلمه الأخير الذى سيتم عرضه فى باريس، بينما يجرى تصوير العمل السينمائى بالكامل بالفرنسية فى غضون أسبوعين، حسبما ورد فى تقرير لمجلة "Variety" الأمريكية.

وصف آلن، فيلمه القادم بأنه مشابه لفيلم "Match Point" من حيث أنه سيكون مثيرًا ودراميًا وشريرًا جدًا أيضًا، وكتب ألن، مؤخرًا، مجموعته الخامسة من الأعمال الفكاهية، "Zero Gravity"، والتي سيتم نشرها فى 27 سبتمبر من قبل شركة Alianza فى إسبانيا، بينما ستنشر فى الولايات المتحدة بواسطة Arcade، أما التوزيع فسيتم بواسطة Simon & Schuster.



المخرج وودي آلن

كان آلن يصور أعماله فى كثير من الأحيان فى أوروبا، حيث انخفض دعمه في الولايات المتحدة نظرًا لاتهامات الإساءة الموجهة إليه، وفي عام 2020، افتتح مهرجان سان سيباستيان السينمائى مع "مهرجان ريفكين"، الذى تم تصويره في مدينة سان سيباستيان، التى تعود علاقته بمهرجان عاصمة مقاطعة الباسك إلى عام 2004 عندما عرض لأول مرة "ميليندا وميليندا"، وفى عام 2008 مع العرض الأول لفيلم "Vicky Cristina Barcelona"، من بطولة إيلينا أنايا، ولويس جاريل، وجينا غيرشون، ويقام "مهرجان ريفكين" خلال فعاليات مهرجان سان سيباستيان السينمائى، وهو الأهم فى العالم الناطق بالإسبانية.

ومن الغريب أنه أعلن في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بمناسبة بدء إنتاج الفيلم أنه "لم يفكر أبدًا في الاعتزال"، وحظي "مهرجان ريفكين" بدعم من شركة ميديابرو الإعلامية الإسبانية العملاقة، والتي دعمت أيضًا فيلمين من أكثر أفلام "آلن" نجاحًا، وهما "Vicky Cristina Barcelona"، والتي حصدت بينيلوبي كروز، جائزة الأوسكار الأولى لها "Midnight in Paris".

يأتى هذا فيما علقت أمازون ستوديوز، عرض فيلمه السابق "A Rainy Day in New York " بعد اتهام "آلن" بتخريب مستقبل الفيلم بتعليقاته على اتهامات الإساءة لابنته ديلان فارو، ولقد رفع دعوى ضدهم مقابل 68 مليون دولار بدعوى خرق العقد، وتم تسوية النزاع في وقت لاحق خارج المحكمة.