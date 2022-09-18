شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم صلاح السعدنى فى فعاليات مهرجان القاهرة للدراما.. وابنه يتسلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، عن تكريم الفنان الكبير صلاح السعدنى، خلال مهرجان القاهرة للدراما ، المقرر انطلاق نسخته الأولى يوم الأربعاء المقبل، بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة نصر، والذى يترأسه الفنان الكبير يحيي الفخرانى.

الفنان أحمد السعدنى سوف يتسلم تكريم والده الفنان الكبير "صلاح السعدنى" نظرًا لظروف والده الصحية التي تمنعه من الحضور، وجاء تكريم "العمدة" نظرًا للمجهود الكبير والتاريخ الفني العريق الذى قدمه السعدنى في الدراما العربية، ومجموعة المسلسلات التي أسعد من خلالها جموع الشعب المصرى والعربى، ولا أحد ينسى مسلسلات: ليالي الحلمية وأرابيسك وحلم الجنوبي، القاصرات وغيرها من الأعمال التي ستظل خالدة في وجدان الجمهور.

يمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى