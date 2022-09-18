أول ظهور لـ أحمد سعيد عبدالغني مع زوجته الحسناء وإبنته التي كبرت وصارت نُسخة منه! – صورة

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - افتتح الفنان أحمد سعيد عبد الغني مطعمه الأول والذي يحمل اسم “لي لي” وذلك على اسم ابنته؛ داخل ميراكي مول في مصر الجديدة ،فيما حضر مجموعه من الفنانين ومنهم رامي وحيد والمطرب أحمد زكريا و المؤلف ايمن سليم في الساعات المتأخرة من يوم الجمعة ، و تخلل الافتتاح فقرات فنيه تفاعل فيها الفنان احمد سعيد عبدالغني مع الحضور في المطعم .

وحضر الافتتاح عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال؛ فيما يعد أحمد سعيد عبدالغني اخر المنضمين إلي الفنانين اللذين افتتحوا مشاريع استثمارية بعيدًا عن العمل الفني .

وظهرت في الافتتاح لأول مرة زوجة الفنان احمد سعيد عبدالغني وابنته “لي لي” والتي يحمل المطعم والكافيه اسمها.

ونشر أحمد سعيد عبد الغني على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه الخاص بـ”إنستجرام” مجموعة من الصور والفييوهات لافتتاح المطعم.

مشوار أحمد سعيد عبد الغني:

اشتهر أحمد سعيد عبد الغني بأدوار الشر سواء فى الدراما أو السينما وأطلق عليه البعض لقب «رمز الشر الدرامي» وذلك لقدرته الهائلة على تقمص أدوار الشر ونجح «أحمد» في إثبات ذاته في عالم الفن، على الرغم أنه تربى ونشأ وسط عائلة فنية الا أنه اعتمد على موهبته الأساسية ولم يعتمد على خلفيته الفنية حتى وإن كان والده الفنان القدير الراحل «سعيد عبد الغني».

أو خالتة الفنانة «زهرة العلا» ولكنه اكتسب من والده خبرته الفنية، اشترك أحمد سعيد عبدالغنى في العديد من الأعمال، وتمتع بتميز أدائه في أدوار الشر تحديدًا، على الرغم من أن ملامحه تشير إلى طيبته .

حياته قبل الفن:

قبل دخول أحمد سعيد عبدالغني المولود في ١٠ يناير عام ١٩٧٦، مجال التمثيل، مّر على عالم الصحافة أولًا متأثراً بوالده الفنان الراحل سعيد عبدالغني، الذي كان يعمل صحفيًا بجريدة الأهرام قبل أن يتحول إلى عالم الفن، واختار الابن العمل في مؤسسة الأهرام، حتى قرر مثل والده الاكتفاء بالفن .

خاض البطولة المطلقة مرة واحدة:

خاض الفنان أحمد سعيد عبد الغني كان تجربة سينمائية مع البطولة المطلقة من خلال فيلم «رجال من مصر»، وكان من بطولة عبدالله مشرف، جيهان قمري، محمد خيري، ودارت أحداثه في إطار بوليس حول قيام ضابط شرطة بمواجهة أحد عصابات المافيا وذلك في عام 2000.

دور باسم في الحقيقة والسراب:

الحقيقة أن أحمد سعيد عبد الغني قدم العديد من الأعمال في رصيده الفني ولكن ظل دوره في مسلسل “الحقيقة والسراب” الذي جسد فيه دور باسم الشاب المرواغ المحتال، عالق في أذهان الجمهور حتى الآن بسبب براعته في الإقناع، حتى أن صوره في المسلسل و”لازماته” تصدرت التريند في فترة ما على السوشيال ميديا بسبب الجمع بين خفة الظل والشر في آن واحد.

أحدث أعماله الفنية

يٌذكر أن آخر أعمال أحمد سعيد عبدالغني كان مسلسل “الاختيار 3” في موسم رمضان 2021 والذي قام ببطولته الفنان أحمد عز والفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال وآخرون وهو من إخراج بيتر ميمي ومن تأليف هاني سرحان.

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