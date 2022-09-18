بفستان قصير وإطلالة شبابية .. نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة ” نادية الجندي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت نادية الجندي في الصور التي تم التقاطها بعدسة المصور ” محمود رؤوف ” بإطلالة شبابية من أمام البحر مشيرة إلى أنها تودع فصل الصيف .

واعتمدت نادية الجندي في إطلالتها على ارتداء فستان قصير يدمج العديد من الألوان الزاهية وحذاء رياضي ووضعت على رأسها قبعة من القش .

وكتبت الفنانة المصرية في تعليقها على الصور : ” جديد .. صيف 2022 .. آخر أيام الصيفية ” .