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كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - شاركت الفنانة ” نادية الجندي ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
وظهرت نادية الجندي في الصور التي تم التقاطها بعدسة المصور ” محمود رؤوف ” بإطلالة شبابية من أمام البحر مشيرة إلى أنها تودع فصل الصيف .
واعتمدت نادية الجندي في إطلالتها على ارتداء فستان قصير يدمج العديد من الألوان الزاهية وحذاء رياضي ووضعت على رأسها قبعة من القش .
وكتبت الفنانة المصرية في تعليقها على الصور : ” جديد .. صيف 2022 .. آخر أيام الصيفية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان قصير وإطلالة شبابية .. نادية الجندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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