ماريتا الحلاني تكشف حقيقة منعها من دخول مصر .. وهل هي عروس 2022 ؟

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - ردت الفنانة الشابة ” ماريتا الحلاني ” إبنة الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” على الشائعات التي ترددت عنها مؤخرا حول منعها من دخول مصر .

حيث أشارت ماريتا الحلاني في مقابلة لبرنامج (ET بالعربي) إلى أنها تفاجئت بتداول هذا الخبر عنها مؤكدة على عدم صحته واحترامها لمصر وللشعب المصري .

فقالت : ” أنا اتفاجئت صراحة، أنا ما عندي مشكلة بالإشاعات بيحكوا اللي بيحكوه لكن متل هيك حكي شوي مؤذي ” .

وتابعت عن خبر منعها دخول مصر : ” ما بعرف، حتى الموقع ما بعرفه وحاطين حكي على لساني أنا ما حكيته .. الشعب المصري أنا كتير بحترمه وعلى طول أنا متواجدة هناك ” .

وعن شائعات زواجها وأنها ستصبح عروس عام 2022 علقت ماريتا الحلاني قائلة : ” لا لا، على طول بيسألوني بس أنا بتزوج بالمسلسلات كتير ” .