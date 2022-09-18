كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - ردت الفنانة الشابة ” ماريتا الحلاني ” إبنة الفنان اللبناني ” عاصي الحلاني ” على الشائعات التي ترددت عنها مؤخرا حول منعها من دخول مصر .
حيث أشارت ماريتا الحلاني في مقابلة لبرنامج (ET بالعربي) إلى أنها تفاجئت بتداول هذا الخبر عنها مؤكدة على عدم صحته واحترامها لمصر وللشعب المصري .
فقالت : ” أنا اتفاجئت صراحة، أنا ما عندي مشكلة بالإشاعات بيحكوا اللي بيحكوه لكن متل هيك حكي شوي مؤذي ” .
وتابعت عن خبر منعها دخول مصر : ” ما بعرف، حتى الموقع ما بعرفه وحاطين حكي على لساني أنا ما حكيته .. الشعب المصري أنا كتير بحترمه وعلى طول أنا متواجدة هناك ” .
وعن شائعات زواجها وأنها ستصبح عروس عام 2022 علقت ماريتا الحلاني قائلة : ” لا لا، على طول بيسألوني بس أنا بتزوج بالمسلسلات كتير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ماريتا الحلاني تكشف حقيقة منعها من دخول مصر .. وهل هي عروس 2022 ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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