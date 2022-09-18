من جديد .. محمد الباز يؤكد إصابة عادل إمام بالزهايمر ويهاجم شقيقه

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - رد الإعلامي ” محمد الباز ” في حلقة يوم أمس السبت من برنامجه (آخر النهار) على الانتقادات والهجوم الذي تعرض له خلال الساعات الماضية على خلفية تصريحاته حول إصابة الفنان ” عادل إمام ” بمرض الزهايمر .

فأكد محمد الباز على إصابة عادل إمام بمرض الزهايمر بعد ظهور بعض من أعراض المرض عليه من نسيان أحداث وأشخاص وفقا لمعلومة مصدرها بعض أصدقاء الفنان المصري ومقربين له والذي رفض الإفصاح عن أسمائهم بالوقت الحالي .

وعلق الباز على نفي المنتج ” عصام إمام ” إصابة شقيقه بالزهايمر مشيرا إلى أن عائلة الأخير لا تتمثل في عصام إمام فقط بل توجد زوجة الزعيم وأبنائه ومتسائلا عن سبب خروج عصام في كل مرة للحديث عن صحة عادل إمام

وتابع : ” المحبين بيقولو إن عصام إمام هو اللي بيتصدى لده وبينفي بكل قوة إن الفنان عادل إمام معدش قادر يقف قدام الكاميرا لإن فيلم الواد وأبوه من إنتاجه وأن هناك عقود تم تحريرها بين عصام إمام وعدد من الموزعين للفيلم ” .

وأضاف : ” وحصل منهم على مبالغ مالية تصل إلى الملايين ومن مصلحة عصام إمام أن يستمر العمل ويتم تصويره لإن عدم تصويره هيسترد الموزعين أموالهم .. هذا يفسر لي حالة الغضب اللي بيبدو عليها المنتج عصام إمام وهو ينفي تماما ما جرى ” .

وقال الباز : ” أنا بسأل حضرتك على الهواء لأن الأمر أصبح ملكا للرأي العام الآن ليس ملكي .. أي حديث عن خصوصية عادل إمام إنتو بتتكلموا عن أحد الرموز التي شكلت وجدان المصريين لعقود طويلة ومن حق الناس إنها تطمن ” .

وطالب الإعلامي المصري بأنه في حال كان الفنان عادل إمام بخير وصحة جيدة أن يخرج بمكالمة هاتفية بنفسه لإنهاء هذا الجدل .. مشيرا إلى أن الصورة التي تم تداولها مؤخرا للزعيم مع شقيق الفنان ” هاني رمزي ” هي صورة قديمة تم التقاطها منذ أكثر من سنة وليست أحدث ظهور له .

وواصل : ” من مصادر يثق فيها عادل إمام ويحبها الزعيم الآن مفيش معاه تليفون ولو حد عمل أو ادعى إنه عمل اتصال بيه فبيعمل اتصال بيه من خلال أحد أفراد الأسرة .. هل عدم وجود تليفون معاه بأمر من الأطباء ” .

واختتم محمد الباز : ” آخر رحلة أسرة عادل إمام قامت بيها وراحت فرنسا الفنان عادل إمام فضل في مصر، ليه مراحش مع العيلة .. ومن وقت قليل بنت عصام إمام تزوجت وعمل فرح ولم يحضر الفنان عادل إمام .. الشفافية مطلوبة وكل هذه المؤشرات تؤكد على إنه ليس بخير ” .