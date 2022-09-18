حفل مجاني لنانسي عجرم في قطر يثير الجدل.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائياً في مول قطر على خشبة مسرح Oasis وذلك يوم 29 أيلول-سبتمبر الحالي.

الحفل سيكون مفتوح للعموم في مول قطر حيث يمكن لكل محبي نانسي في قطر حضور هذا الحدث.

وقد تساءل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب كون الحفل مجانيا في قطر معتبرين ان ذلك يدل على انخفاض جماهيرية نانسي عجرم.

فقد كتب روني اسعد على تويتر: “واضح انه نانسي عجرم في طريقها للجلوس الى جانب المنهيات بعد حفل مجاني في بيروت ها هي في حفل مجاني في قطر مع انه قطر تعتبر الدول الاولى على مستوى دخل الفرد لماذا الحفل مجاني هل للشعور مع الوضع الاقتصادي الصعب لاهل قطر”.

وقد اثارت هذه التغريدة غضب جمهور نانسي عجرم حيث أكد الكثيرين ان “الدعوة عامة” لا يعني ان نجمتهم لم تقبض ثمن الحفل مؤكدين انه كان هناك الكثير من الحفلات المجانية مؤخرا في قطر والتي احياها عدد من نجوم الصف الاول.