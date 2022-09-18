موسم طلاق المشاهير.. بسمة بوسيل تُثير الجدل بحذف صور تامر حسني وإلغاء متابعته على انستجرام.. زهقت من الخيانة | تفاصيل

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - تتسبب أنباء الطلاق والزواج في الوسط الفني، لاسيما تلك الخاصة بفنانين ومشاهير مصر، في إثارة حالة من الجدل والفضول لدى الجمهور. والتي برزت مؤخرًا بشكل كثيف، وكان آخرها انفصال الفنانة آيتن عامر عن محمد عز العرب وأيضًا المطربة بوسي عن زوجها هشام ربيع، كذلك طلاق الكوميديان علي ربيع، وغيرها الكثير من الأنباء التي يتخللها أيضًا بعض الشائعات.

تامر حسني وبسمة بوسيل

وفي الساعات الأخيرة، سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته المغربية بسمة بوسيل.

حيث حذفت بسمة بوسيل جميع الصور التي تجمعها بزوجها تامر حسني من صفحتها الرسمية بموقع الصور «إنستجرام» وإلغاء متابعته.

حساب بسمة بوسيل على إنستجرام

ونشرت «بوسيل» عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” رسالة قالت فيها: زهقت من الخيانة والكذب عديت كتير مش لدرجة أهلي”، وبعد ثواني حذفت بوسيل المنشور.

ستوري بسمة بوسيل – الصورة من حسابها على انستجرام

عشاق بسمة استعادوا أنباء انفصالها عن زوجها تامر حسني واقامتها برفقة أولادها في منزل مستقل، مع الحرص على الظهور برفقة زوجها في المناسبات الاجتماعية والفنية حفاظا على مشاعر الأولاد، رغم نفي تامر حسني للشائعة أكثر من مرة.

بسمة بوسيل تثير الجدل بمنشورتها

وزاد من مصداقية حدوث الانفصال نشر بسمة بوسيل لستورى آخر قالت فيه: اللهم انت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من اذاني وأنت حسبي في من خذلني، كفى بك يا الله حسيبا، حسبي الله ونعم الوكيل فوضت أمري غليك، في كل إنسان اغتابني بسوء، اللهم انصرني على من ظلمني فقد وعدتنا “لأنصرنك ولو بعد حين”، وأبعد عني يا الله كل من أراد بي شر وقدر لي كل خير”.

منشور بسمة بوسيل على إنستجرام

وبعدها نشرت الفنانة بسمة بوسيل عبر ستوري تضمن صورة لتدوينة للداعية مصطفى حسني يقول فيها: اوعى تتخطف منك طيبة قلبك من كتر ما انت بتشوف ناس شرسة.. لما ربنا سبحانه وتعالى حط في طريقك ناس طيبين عشان تتعلم الطيبة منهم، وحط قدامك إنسان معندوش ذرة رحمة علشان نشوف قبح الفعل فتنفر منه ومتعملوش، تقبل أقدار الله إن في ناس مؤذيين.

وحتى الآن، لم يصدر أي تصريح من الفنان تامر حسني عن أخبار انفصاله عن بسمة بوسيل من عدمه، فيما يحتفظ بصوره معها على “إنستجرام”.

صورة لنجل تامر حسني وهو يحفظ القرآن

وقبل تلك المنشورات التي تُدعم أنباء الطلاق، نشرت الفنانة بسمة بوسيل فيديو لابنها آدم أثناء حفظه للقرآن على يد متخصصة في منزلها، وعبرت عن فخرها وحبها بهذه اللحظات التي يتقن فيها ابنها تلاوة الآيات القرآنية.

الجدير بالذكر أن الفنان تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل كان يحرصان على الحفاظ على خصوصية أطفالهما في سن صغيرة، ولم يكن أيا منهما ينشر لهم صورًا واضحة حتى وقت قريب، فبعدما ظهرت تاليا وأماليا تامر حسني مع والدهما في عدد من الحفلات، أصبح ابنه الوحيد “آدم” حاليا في سن يسمح بظهور شكله واضحًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُشار أن الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل تزوجت من النجم تامر حسني عام 2012 ولديهما 3 أطفال هم: (تاليا، مايا، وآدم).

شائعات الطلاق تطارد الثنائي

وأثار الثنائي جدلا واسعا في شهر شباط (فبراير) الماضي، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول انفصالهما، وتليها شائعات ارتباط تامر حسني بـ جليلة المغربية بعدما أعلنت عن ارتباطها دون الكشف عن هوية العريس، ولكنها وضعت في الخلفية أغنية لتامر حسني.

وكعادته رد تامر حسني على تلك الشائعات بطريقة غير مباشرة عن طريق نشر صورة تجمعه ببسمة، وعلّق قائلا: “مع زوجتي حبيبتي”.

كما انتشرت خلال الشهور الماضية شائعة انفصال تامر حسني عن زوجته، حيث ردت بسمة بوسيل على الأنباء التي انتشرت حول انفصالهما، وارتباطه بفتاة تدعى يارا.

ومن ناحية أخرى، يعيش تامر حسني حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث حقق نجاحاً كبيراً بفيلمه الأخير “فيلم بحبك” والذي جمعه مع هنا الزاهد، فرح الزاهد، هدى المفتي، وغيرهن من الفنانين وهو من تأليفه وإخراجه.

كما طرح تامر حسني عددًا كبيرًا من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور وحققت نجاحاً كبيرًا، من بينها أغنية تحمل اسم “هدلعني” من فيلم “بحبك” والتي تخطت حاجز الـ50 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع «يوتيوب»، بالإضافة إلى أغنية أخرى بعنوان “ليه طلة” والتي كسرت حاجز الـ5 ملايين مشاهدة.

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