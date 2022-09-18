وفاة زوجة الفنان خالد زكي بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - توفيت فجر اليوم، الأحد، زوجة الفنان خالد زكى عن عمر يناهز 67 عاما بعد صراع مع المرض، ومن المنتظر تشييع جثمان الفقيدة بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، على أن تدفن بمقابر العائلة، ولم يتم الإعلان عن موعد ومكان قبول العزاء.

زوجة خالد زكى، اليوم ظلت طوال أكثر من نصف قرن زواج بعيدة تماما عن الأضواء ولا أحد يعرف اسمها، وظهرت مرة واحدة بحفل زفاف ابنتهما، وأكد خالد زكي أن الوفاة حدثت بالمستشفى، دون الكشف عن طبيعة مرضها.

يذكر أن شائعات الوفاة لاحقت خالد زكي نفسه طوال الشهر الماضي، وخرجت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية والمكلفة بمسئولية ملف الرعاية الصحية، لتنفي صحة ما تردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان القدير خالد زكى وإيداعه مستشفى خاص بحالة متأخرة، وقالت أنها تواصلت معه بشكل مباشر وتأكدت أن كل الأخبار المتداولة عنه مجرد شائعات.

نهال نشرت صورة خالد زكي عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك وعلقت عليها قائلة: الحمد لله.. اطمأننت على الفنان خالد زكي، فهو فى حالة صحية جيدة للغاية، وغير مريض ولم يتعرض لأى وعكة صحية، وما تردد مجرد شائعات.