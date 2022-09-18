بعد 24 ساعة انفصال .. رامي جمال يعود إلى زوجته

كتب امير فتحي في الأحد 18 سبتمبر 2022 02:47 مساءً - أعلن الفنان ” رامي جمال ” في مقطع فيديو نشره حساب برنامج (عرب وود) على إنستجرام عودته لزوجته ” ناريمان ” وذلك بعد مرور 24 ساعة على إعلان انفصالهما .

وظهر رامي جمال في الفيديو إلى جانب زوجته وقال : ” بصو يا جماعة .. أول مرة أشوف الحمد لله علاقة ربنا مبارك فيها، يعني الناس كلها زعلانة لإن احنا زعلنا من بعض ” .

وتابع : ” أنا بقولكو وبقولها إنها حبيبتي وعادي نزعل وننفعل بس إن شاء الله ربنا يباركلنا في بعض ودعواتكم .. أنا لقيت إن أبغض الحلال عند الله الطلاق وأنا مبحبش أعمل حاجة بغيضة ” .

يذكر أن ناريمان زوجة الفنان رامي جمال كانت قد كشفت عن طلاقهما يوم الجمعة الماضية في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .

فكتبت : ” تم الطلاق بيني وبين رامي .. أتمناله كل الخير ويكون سعيد في حياته الجديدة .. وأتمنى لنفسي كمان الخير والسعادة ” .