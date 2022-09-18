شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جائزة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن جائزة العمل الأول للشباب "النسخة الرابعة" المعروف باسم " جائزة عصام السيد " .

وأكد رئيس ومؤسس المهرجان الفنان مازن الغرباوي أن هذه الجائزة تقدم للسنة الرابعة من عمر المهرجان بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد، وذلك حرصًا وبحثًا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات بجمهورية مصر العربية " شمالا وجنوبا –شرقا وغربا " المتسلحين برؤية علمية ترنو للتقدم بهم بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة.

أما عن شروط المسابقة فجاءت كالتالي: يبدأ فتح باب التقديم اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر 2022، وذلك لمدة شهر تنتهي في يوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر 2022، ولن تلقي أمانة الجائزة أي اعتبار للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك، والمسابقة مفتوحه أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا.

ومن الشروط أيضًا: ألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35 ) سنة في شهر نوفمبر 2022، وأن يكون المخرج / المخرجة مصري الجنسية، وأيضًا أن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولاً من عمل آخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلاً وإخراجًا وديكورًا وموسيقي، كما يفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها والتي تحمل هما اجتماعيا وإنسانيا، وتقبل جميع الاعمال سواء كانت انتاجا مستقلا او جامعيا او انتاجا حكوميا او أي جهة،

وان يكون العمل قد تم تقديمه في عرض عام للجمهور و من انتاج 2020 ، 2021 ، 2022 ، كما أن المسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح فى جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا – شرقا وغربا ، ومن حق اللجنة حجب الجائزة اذا لم يتقدم لها من يستحق ، ويتم فرز وتحكيم الأعمال المقدمة من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان ، وستبدأ اللجنة عملها بمجرد قفل باب التقديم.

أما عن الجوائز الخاصة بالمسابقة فيحصل المخرج الفائز على منحة إنتاج مالية تخصص لإنتاج عرض جديد بإشراف إدارة المهرجان وبالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد ، ويحصل المخرج الفائز على جائزة مالية أيضا تسلم له خلال فعاليات الدورة السابعة ، ويحصل المخرج الفائز على شهادة تقدير وتكريم لنيله جائزة العمل الأول للشباب فى نسختها الرابعة ضمن فعاليات الدورة السابعة ، وتتم استضافة المخرج الفائز لحضور فعاليات الدورة السابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 25-30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التي تقدمها إدارة المهرجان ، وترشح إدارة المهرجان أحد النصوص الفائزة بمسابقة يسرى الجندي للتأليف المسرحي ليكون أحدها المشروع الجديد للمخرج الفائز، كما ترشح إدارة المهرجان المخرج الفائز لإخراج حفل افتتاح أو ختام الدورة الثامنة لعام 2023 .

يرأس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن الغرباوي، وتنعقد دورته السابعة في الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.