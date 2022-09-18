شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم والقهوة قصة عشق لا تنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد النجمة نانسى عجرم، من الفنانات اللائي يعشقن القهوة ولا يستطعن الإقلاع عنها أو الاستغناء عن شربها، لأن لديها مذاق مختلف عن باقى المشروبات الساخنة وأشارت نانسى أكثر من مرة إلى أنها حاولت أن تمتنع عن شربها ولكنها فشلت.

وغردت نانسى عجرم، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كلما فكرت في الإقلاع عن القهوة، سكبت فنجانًا آخر لأفكر في الأمر أنا وقهوتي صباح الخير".



نانسى عجرم

وآخر أعمال نانسى عجرم، أغنية " صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.

النجمة نانسي عجرم بدأت مشوارها مع الفن فى سن مبكرة فى عمر الـ11، واستطاعت منذ ظهورها الأول فى أغنية "أخاصمك آه" عام 2003 والتى حققت نجاحًا كبيرًا فى هذه الفترة أن تخطف عيون المشاهدين لخفة ظلها وملامحها الطفولية حتى الوقت الحالى.

ولدت نانسي عجرم فى قرية سهيلة بمحافظة جبل لبنان، بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها ببرنامج "نجوم المستقبل" وحازت على الميدالية الذهبية عن فئة الطرب الشعبى، وفى عام 1998 أصدرت أول ألبوم غنائى لها بعنوان "محتجالك"، ومن ثم "شيل عيونك عنى" عام 2001، وبعدها الألبوم الثالث "يا سلام" عام 2003 الذى حقق انتشارًا كبيرًا وسطع نجمها من خلال أغنية "أخاصمك آه" وكليبها المميز الذى حاز على جائزة أفضل فيديو كليب.