شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار خالد زكى أثناء تشييع جنازة زوجته.. وزملاؤه فى الوسط يواسونه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار الفنان خالد زكى بالبكاء أثناء تشييع جنازة زوجته بمسجد مصطفى محمود تلك الجنازة التي حضرها بعض زملائه من الوسط الفني والإعلامي وكان منهم عمرو الليثى ومنير مكرم.

كان قد وصل جثمان زوجه الفنان خالد زكى منذ قليل إلى مسجد مصطفى محمود لتشييعها والصلاة عليها ويرافقها زوجها الذى ظهر متأثرًا جدًا بوفاتها .

كانت قد توفيت زوجة الفنان خالد زكى فجر اليوم بعد صراع مع المرض، وتقام الصلاة عليها بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والدفن بمقابر الأسرة بمقابر الغفير بصلاح سالم.

وكانت منذ فترة ترددت شائعات كثيرة عن الفنان خالد زكي ما بين المرض والوفاة وقال الفنان الكبير: إنه سمع مثله مثل الآخرين شائعات مرضه، وهو الأمر الذى أقلق عدد كبير من أصدقائه وأقاربه، وجعله يتلقى عشرات المكالمات الهاتفية بشكل يومى منذ انطلاق الشائعة.

وأضاف زكى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365": "للأسف تخرج هذه الشائعات حولى من حين لآخر، وأحيانًا شائعات أخرى بوفاتى، وهو الأمر الذى يزعجنى لأنه يٌقلق أسرتى وأقاربى، ولذلك على الجميع ألا يتسبب فى قلق آخرين بإطلاق شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، وأن يراعى هؤلاء مشاعر الآخرين، لأن الكلمة أمانة، سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعى أم فى بعض المواقع، التى لا تتأكد من الأخبار المتداولة".

ووجه زكى الشكر لكل محبيه من جمهوره وأقاربه وأصدقائه وزملائه لسؤالهم عليه، معلقا: "ربنا يحفظكم جميعا ويخليكم ليا لسؤالكم المستمر ومحاولة الاطمئنان عليا".

يذكر أن آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى كان من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمى، ومن قبله "قوت القلوب"، بجزأيه الأول والثانى، من بطولته مع النجمة ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج مجدى أبو عميرة.











































































