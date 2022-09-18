شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يكشف استعدادات مهرجان القاهرة للدراما وأسماء المكرمين بدورته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على قدم وساق تواصل نقابة المهن التمثيلية وشركة POD استعدادات وتجهيزات حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، حيث كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، في مداخلة بـ "تليفزيون الخليج 365" مع الناقد والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، عن هذه الاستعدادات قائلاً: "كلنا على قدم وساق في النقابة وشركة POD استعدادًا لافتتاح الدورة الأولى من تجهيزات المسرح والمكرمين وإرسال الدعوات للضيوف والفائزين، ونتمنى أن يخرج المهرجان بشكل يليق بمكانة الدراما المصرية".

وتابع أشرف زكى: "لدينا أكثر من فاعلية فمثلاً لدينا لحظة إنسانة وهى تكريم الوفاء ونكرم خلالها، الفنان الكبير صلاح السعدنى والمخرج الكبير جمال عبد الحميد والكاتب والسيناريست محمد جلال عبد القوى، والمنتج الراحل ممدوح الليثى".

وأضاف أشرف زكى: "لدينا فقرة بعنوان شكرًا أسعدتونا وهى لحظة وفاء لجيل من العظماء، ولدينا فقرة نجوم خلف الكاميرا ونكرم خلالها فنيين ومخرجين منفذين، ولدينا جائزة الإبداع والتي تمنحها النقابة لبعض الرواد تقديرًا لمشوارهم في الحركة الفنية ليس في مصر فحسب ولكن في الوطن العربى".

واختتم أشرف زكى حديثه: "وهنا فقرة توزيع الجوائز على الفائزين وهو أمر لا تتدخل فيه النقابة ولكنه من اختصاص أعضاء لجنة التحكيم برئاسة المخرجة الكبيرة أنعام محمد على وهى واحدة من أهم المخرجين"، موجهًا الشكر لشركة POD على التنظيم والشكر لزملائه بأعضاء اللجنة التأسيسة بالنقابة".

ينطلق مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، برئاسة الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخرانى، الرئيس التنفيذى للمهرجان، يوم الأربعاء المقبل بمركز المنارة في التجمع الخامس، ومن المقرر عقد المهرجان فى سبتمبر من كل عام فى إطار تنفيذ توجهات الجمهورية الجديدة ودعم رؤية مصر التى تركز على الاهتمام بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويرى فى المجتمع، بهدف الارتقاء بفن الدراما وتقييم الأعمال المقدمة خلال شهر رمضان، وتشجيع الفنانين للارتقاء بالفن المصرى، وإبراز الدور الذى طالما لعبته الدراما المصرية على مر التاريخ ودورها الكبير فى تشكيل الوعى العربي.