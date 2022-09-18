بالصور| خالد زكي يبكي في جنازة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

انتهت صلاة الجنازة على جثمان زوجة الفنان خالد زكي، والتي أقيمت بعد صلاة ظهر اليوم الأحد 18 سبتمبر، في مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، استعدادا لدفنها في مقابر الأسرة.

وظهر الفنان خالد زكي باكيا في الصور التي تم التقاطها له بالجنازة، بينما حرص المتواجدون على مواساته.

وشهدت الجنازة حضور عدد قليل من المشاهير، خاصة وأن الخبر تم إعلانه قبل ساعات قليلة، ومن بينهم: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامي عمرو الليثي.

كان الفنان شريف خير الله أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت زوجة الفنان خالد زكي وستقام الجنازة ظهرا جامع مصطفى محمود ظهرا نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين".