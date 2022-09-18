عمرو الليثي وأشرف زكي في جنازة زوجة خالد زكي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- إسلام فاروق:

استقبل مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ظهر اليوم 18 سبتمبر، جثمان زوجة الفنان خالد زكي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وشهدت الجنازة حضور عدد قليل من المشاهير، خاصة وأن الخبر تم إعلانه قبل ساعات قليلة، ومن بينهم: الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الإعلامي عمرو الليثي.

كان الفنان شريف خير الله أعلن خبر الوفاة عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت زوجة الفنان خالد زكي وستقام الجنازة ظهرا جامع مصطفى محمود ظهرا نسألكم الدعاء.. اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى برحمتك ومغفرتك يا رب العالمين".