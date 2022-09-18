بالصور| هاني شاكر يزور ميادة الحناوي في سوريا.. كيف استقبلته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان هاني شاكر على زيارة المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، أثناء تواجده في سوريا، بعد إحيائه حفل كبير هناك شهد إقبال جماهيري كبير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لاستقبال ميادة لضيفها بالترحيب الشديد، وعبر هو عن سعادته بزيارتها، مؤكدًا أنه لم يكن ليأتي سوريا ويغادرها دون رؤيتها، بينما طلبت هي منه أن يأتي كثيرا لإحياء حفلات نظرًا لحب الجمهور الكبير له.

وأحيا الفنان هاني شاكر حفلا غنائيا يوم 15 سبتمبر الجاري في دار أوبرا دمشق في سوريا.

كان شاكر نشر بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر على مسرح دار أوبرا دمشق في سوريا 15\9".