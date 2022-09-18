"كنت لسه هتخطف".. فنانة تؤازر نجل شقيق إلهام شاهين بشكواه ضد تطبيق للنقل التشاركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

تضامن عدد من الفنانين مع محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، بعدما نشر مقطع فيديو عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الخاص على "انستجرام"، يعلن فيه، سحب شركة للنقل الذكي 11 ألف و300 جنيه من حسابه البنكي، دون أن يجري أي رحلات أو تنقلات، وحاول التواصل مع أحد أفراد الشركة، دون جدوى.

وعلقت الفنانة جوري بكر عبر "انستجرام" تطالب الشركة بحل مشكلته، كما علقت الفنانة ياسمين رحمي: "ممكن رد عشان منكبرش الموضوع"، وأضافت الفنانة هاجر الشرنوبي، تعليقا: "أنا لسه كنت هتخطف من يومين".

محمود شاهين قال في مقطع الفيديو: "... (اسم الشركة) امبارح سحبوا مني 11 ألف و300 جنيه من غير ما أعمل أي رحلة أو أي حاجة، فياريت أي من أوبر يتواصل معايا، أو حد يعرف حد في .. يبعتلي رقمه، محتاج حد يتواصل معايا، لإني مش عارف أعمل إيه بصراحة، وده رقم غريب جدًا بالنسبالي، ياريت نلحق الموضوع قبل القضايا وكده".

وأضاف: "أنا محتاج أعرف إيه الإجراء اللي أخده يتعمل في حاجة زي دي، ومش عارف أوصلكوا، وبعتلكوا على الأبلكيشن محدش رد، من فضلكم حد يوصلي".