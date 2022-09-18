شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للدراما يخصص فقرة "شكرًا أسعدتونا" لجيل العظماء خلال فعالياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق مهرجان القاهرة للدراما، الذى تنطلق نسخته الأولى يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الفنان القدير يحيي الفخرانى، وبمشاركة نقابة المهن التمثيلية، فقرة خاصة بعنوان "شكرًا أسعدتونا" وهى لحظة وفاء لجيل من العظماء، كما يوجد تكريم فنيين ومخرجين منفذين، بالإضافة لجائزة الإبداع، التي تمنحها النقابة لبعض الرواد، تقديرًا لمشوارهم في الحركة الفنية، ليس في مصر فحسب، لكن في الوطن العربي.

يمنح المهرجان فرصة المشاركة لأى مسلسل مصرى من إنتاج شركة مصرية، أو تدور أحداثه فى مصر، أو الممثلين من المصريين حتى وإن كان من إنتاج شركة غير مصرية، وذلك فى عدة فئات هى أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدى، أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل ممثل دور ثان، أفضل ممثلة دور ثان، أفضل ممثل صاعد، أفضل ممثلة صاعدة، أفضل مؤلف، أفضل تصوير، أفضل ديكور، أفضل موسيقى تصويرية، وأفضل تتر.

تتكون لجنة تحكيم مسابقة مهرجان القاهرة للدراما من نخبة من أفضل صناع الدراما فى مصر، برئاسة المخرجة القديرة إنعام محمد على، وبمشاركة السينارست حاتم حافظ، والموسيقار راجح داوود، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، ومدير التصوير محسن أحمد والناقدة خيرية البشلاوى، والمخرج تامر محسن، والفنانة صابرين.

وتتولى شركة Egypt POD تنظيم المهرجان بصفتها الراعى الإعلامى، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان، وسيتم بث فعاليات المهرجان حصرياً على شاشة قناة DMC، وذلك لضمان الحيادية اللازمة لظهور المهرجان بالصورة التى تليق بالدراما المصرية، وتوفير كل سبل النجاح ليتم على أكمل وجه، وتتشكل اللجنة العليا للمهرجان من نقيب المهن التمثيلية، ونقيب السينمائيين، وممثل عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة إلى أربعة عشر عضوًا يمثلون أركان العمل الدرامى.