شكرا لقرائتكم خبر عن إشادات بلقطات معالم القاهرة فى نقلات مسلسل "أعمل إيه" لـ خالد الصاوى وصابرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى النقاد الفنيين، بلقطات القاهرة الكبرى التي ظهرت في بداية مسلسل "أعمل إيه" بطولة النجمان خالد الصاوى وصابرين، والذى يعرض حالياً على قناة dmc، حيث جذب الحلقات الأولى من المسلسل انتباه المشاهدين، نظرًا للقضايا المهمة التي يناقشها والتي تدور حول العائلة ومشاكل الأبناء.

وجاءت لقطات معالم القاهرة وضواحيها بشكل لافت للنظر، حيث اختار القائمون على المسلسل إظهار شكل معالمها للتماشى تلك اللقطات مع حالة المسلسل، التى تغوص في بحار مشاكل العائلات وتتناول قضايا مجتمعنا ، وخصوصاً مشكلات البنات، لاسيما أن خالد الصاوى أب لـ 4 بنات، وهو الأمر الذى يتناول مشاكلهن وأزماتهن الحياتيه .

ويعرض مسلسل أعمل إيه على مدار 45 حلقة يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة DMC، فيما يعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحا والساعة 3 ظهرًا، بينما يأتي عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً، ويعاد عرضها الساعة 8 صباحا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرضها عبر منصة Watch It الإلكترونية.

مسلسل أعمل إيه يتكون من 45 حلقة، وهو من بطولة عدد كبير من النجوم وهم: صابرين، خالد الصاوى، ندى بسيونى، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، طارق عبد العزيز، سامية الطرابلسى، نهال عنبر، صبرى عبد المنعم، أحمد جمال سعيد، أيمن عزب، ريهام الشنوانى، حمدى هيكل، مفيد عاشور، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى.