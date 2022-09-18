شكرا لقرائتكم خبر عن كيانو ريفز يعود لتمثيل شخصية مر عليها 17 عامًا.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المواقع الأجنبية مؤخرًا عزم كيانو ريفز على إعادة لعب دوره الشهير في فيلم "قسطنطين" الذى عرض عام 2005، خلال فيلم جديد يتم الاستعداد له حاليًا، للفنان الذى يبلغ 58 عام من العمر، وأضاف تقرير موقع الديلي ميل أن الفيلم من تأليف افيكا جولدزمان الذى يكتب السيناريو خلال الفترة الحالية.

من ناحية أخرى حددت الشركة المنتجة لـ جون ويك يوم الـ 24 من مارس العام المقبل 2023 كموعد نهائى لطرح الفيلم على مستوي العالم.

الجزء الرابع الجديد من سلسلة John Wick، تم تصوير معظمه في فرنسا وألمانيا ونيويورك واليابان، ومن المقرر ان ينضم كلاً من لورانس فيشبورن ورينا ساواياما وشامير أندرسون، وسكارسجارد ودوني دين، على ان يقود عملية الإخراج تشاد ستاهلسكي.

وكانت عدد من المواقع الأجنبية قد كشفت عن أحدث صور للممثل كيانو ريفز من تصوير الجزء الرابع من فيلمه John Wick، خلال تواجده في باريس مع طاقم العمل الذى يحاول الانتهاء من أكبر فترة تصوير ليكون العمل جاهز للعرض قبل بداية العام المقبل.

وكانت شركة Lionsgate كشفت عن البدء فى تصوير الفصل الرابع من فيلم John Wick للنجم العالمي كيانو ريفز منذ فترة طويلة على عكس ما ظهر في الأجزاء الثلاثة السابقة لسلسلة الأكشن الشهيرة التى بدأت قبل عام بالتحديد من عرض الفيلم.