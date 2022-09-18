"الجمال" منى زكي تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أسود، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة الفنانة منى زكي إعجاب عدد من الفنانات والمتابعين، حيث علقت الفنانة بشري برمز "قلوب حمراء"، وعلقت الفنانة آيتن عامر برمز "شمس متوهجة"، وأبدى أحد المتابعين إعجابه معلقا: "الجمال".

يذكر أن أخر أعمال منى زكي فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا وظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد ممدوح، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما شاركت في بطولة فيلم "أصحاب ولا أعز"، بطولة نادين لبكي، إياد نصار، ديامان بو عبود، عادل كرم، فؤاد يمين، تأليف فيليبو بولونيا، إخراج وسام سميرة.

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