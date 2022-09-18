"بعد السخرية 31 عاما" يوسف منصور يكشف سبب الاستعانة بـ"الفلين" في فيلم قبضة الهلالي؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان يوسف منصور كواليس تصوير مشاهد فيلم "قضبة الهلالي" باستخدام "الفلين"، وذلك أثناء استضافته عبر برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "cbcegypt".

وقال يوسف منصور: " كل حاجة عملناها حقيقة، بس المخرج الله يرحمه، شاف فيلم صيني، قولت له يا افندم، إحنا كويسين، والأولاد اللي معانا اللي بيعملوا المعارك أبطال، أنط ليه؟، طب ما تخلينا نتخانق معاهم، قالي أنا اللي بقول، ساعتها مكنتش أعرف حاجة، أقوله طب دي فلين يا افندم، اعملها صح".

فيلم "قبضة الهلالي" إخراج إبراهيم عفيفي، تأليف بسيوني عثمان، بطولة، يوسف منصور وليلى علوي وحمدي الوزير وجلا فهمي وضياء الميرغني وشريف عبد المنعم وكمال أبو رية، وغيرهم.

يذكر أن الفان يوسف منصور غاب عن السينما المصرية من عام 2001، وكان آخر أعماله فيلم "بدر"، حيث شارك فيه تمثيلا وإخراجا.

فيلم "بدر" بطولة يوسف منصور وإنجي عبد الله ولطفي لبيب وفايق عزب ومحمد توفيق وأحمد التهامي وغيرهم.