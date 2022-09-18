وفاة زوجة الفنان خالد زكي والجنازة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود

القاهرة - سامية سيد - توفيت فجر اليوم، زوجة الفنان خالد زكى بعد صراع مع المرض، حسبما أكد الفنان خالد زكى لـ ”الخليج 365”، والذى أضاف أن الجنازة ستشيع بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان الفنان الكبير خالد زكى قال فى تصريحات سابقة إنه سمع مثل الآخرين شائعات مرضه، وهو الأمر الذى أقلق عدد كبير من أصدقائه وأقاربه، وجعله يتلقى عشرات المكالمات الهاتفية بشكل يومى منذ انطلاق الشائعة.

وأضاف زكى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، قائلا "للأسف تخرج هذه الشائعات حولى من حين لآخر، وأحيانا شائعات أخرى بوفاتى، وهو الأمر الذى يزعجنى لأنه يٌقلق أسرتى وأقاربى، ولذلك على الجميع ألا يتسبب فى قلق آخرين بإطلاق شائعات ليس لها أى أساس من الصحة، وأن يراعى هؤلاء مشاعر الآخرين، لأن الكلمة أمانة، سواء كانت على وسائل التواصل الاجتماعى أم فى بعض المواقع، التى لا تتأكد من الأخبار المتداولة".

ووجه زكى الشكر لكل محبيه من جمهوره وأقاربه وأصدقائه وزملائه لسؤالهم عليه، معلقا: "ربنا يحفظكم جميعا ويخليكم ليا لسؤالكم المستمر ومحاولة الاطمئنان عليا".

وكان آخر تواجد فنى للفنان الكبير خالد زكى من خلال الجزء الثالث لمسلسل "الاختيار"، والذى عرض رمضان الماضى، وشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال وآخرون، إخراج بيتر ميمى، ومن قبله "قوت القلوب"، بجزأيه الأول والثانى، من بطولته مع النجمة ماجدة زكى ومحمد أنور وسهر الصايغ وإسلام جمال، من تأليف محمد الحناوى، للمخرج مجدى أبو عميرة.