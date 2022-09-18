شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى نجمة 2022.. أعلى إيرادات فى السينما وتنتظر فضل ونعمة ومهب الريح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة هند صبرى، حالة تألق فني خاصة عام 2022، إذ نالت إشادات كثيرة عن دورها فى "كيرة والجن"، الذى يعرض حاليًا في السينمات محققا أعلى إيرادات في السينما المصرية، والذى سجل حتى الآن 113 مليون جنيه، والفيلم مستمر في العرض في مصر والوطن العربى، وظهرت هند فى أعلى درجات النضوج الفنى فى الفيلم، ورسخت قاعدة جماهيرية كبيرة بعد شخصية "دولت فهمى" أحد اعضاء المقاومة الشعبية، والتى نالت إعجاب الجماهير والنقاد وصناع السينما فى آن واحد.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



الفنانة هند صبرى

فضل ونعمة

وتنتظر هند صبرى طرح فيلمها الجديد "فضل ونعمة" ويشاركها البطولة النجم ماجد الكدوانى، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائى يوم 5 أكتوبر المقبل، فيلم "فضل ونعمة" بطولة ماجد الكدوانى، هند صبرى، محمود حافظ، محمد رضوان، ياسمينا العبد، الطفل إسماعيل أحمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، وتدور الأحداث في اطار كوميدى حول الزوجين فضل (ماجد الكدوانى) ونعمة (هند صبرى) يمتلكان عربة أكل سريع ويتورطان في قضية ويحاولان إثبات برائتهما.



هند

مهب الريح

وتواصل حالياً هند صبرى، تصوير مسلسلها الجديد "مهب الريح"، وهو مسلسل مكون من 45 حلقة، ويعرض على 3 أجزاء، وكل جزء 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، مسلسل "مهب الريح" هو تمصير للمسلسل الأمريكي THE GOOD WAIF، وهو بطولة هند صبرى، ماجد المصرى، جومانا مراد، إياد نصار، نهى عابدين، مؤمن نور، هدى المفتى، على الطيب، سامى مغاورى، محمد أبو دواود، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات، والعمل إخراج أحمد خالد موسى.



