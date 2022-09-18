شكرا لقرائتكم خبر عن إيدى ريدماين ينتقد أداءه فى فيلم البؤساء بعد 10 سنوات من عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف النجم إيدي ريدماين الحائز على جائزة أوسكار أفضل ممثل بأن جميع أدواره لم تصل إلى مستوى عال، وذلك أثناء وجوده في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي للترويج لفيلم The Good Nurse.

ففي أثناء الترويج للفيلم الجديد حاول المخرج توم هوبر إعادة خلق نفس أجواء التجربة العاطفية للقيام بموسيقى فيلم Les Misérables "البؤساء" المميزة على خشبة المسرح، لكن ريدماين علق على ذلك الأمر كاشفًا أنه يعتقد أن قدرته على الغناء كانت أقل من الكمال في الفيلم، لكنها أصبحت مثل الهشاشة التي تساعد في بيع الأغنية.

أشار ريدماين إلى أن المخرج توم هوبر سعى إلى تصوير من 5 إلى 6 لقطات لكل مشهد، لكنه بصفة خاصة كان مصممًا على مواصلة التصوير.

وأضاف ريدماين: على الأقل عندما لا تكون سعيدًا بما تراه في النهاية، فأنت تعلم أنك على الأقل ذهبت من أجله، لقد فعلنا ذلك هناك، لقد دفعناه بعيدًا جدًا.

وكان مخرج الفيلم حريصا على أن يغنى أبطال العمل أمام الكاميرا مباشرة، وتسجيل الصوت وقت تصوير المشاهد، وليس في الأستوديو كما كان متبعا وتقليديا فى الأفلام الموسيقية.

يشار إلى أن الفيلم الأمريكى Les Misérables أو "البؤساء" المستوحى من رواية الكاتب الفرنسى فيكتور هوجو، عرض عام 2012 وتدور أحداثه حول الظلم الاجتماعي فى فرنسا أواخر القرن الـ19، في الفترة ما بين سقوط نابليون والثورة ضد الملك لويس فيليب التى لم تنجح.