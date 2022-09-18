شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد يحتفل بعيد ميلاده اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان توفيق عبد الحميد بعيد ميلاده اليوم الأحد 18 سبتمبر، إذ ولد عام 1956، ودرس في كلية الحقوق وتخرج منها عام 1979، ثم درس في معهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1983.

وشارك توفيق عبد الحميد بالعديد من الأعمال الدرامية المميزة طوال مشواره الفني، كان أخرها مسلسل "يوتيرن" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ومن بطولة ريهام حجاج وعبير صبري ونورهان ومحمد الكيلاني وإخراج سامح عبد العزيز.

ومن أبرز المسلسلات التليفزيونية التي شارك فيها توفيق عبدالحميد، "الأزهر الشريف منارة الإسلام"، "مولود في الوقت الضائع"، "لا إله إلا الله - الجزء الرابع"، "محمد رسول الله- الجزء الخامس"، "أبرياء ولكن"، "أم كلثوم" الذي جسد فيه شخصية فكري أباظة، "أوراق مصرية"، "بوابة الحلواني"، "حضرة المتهم أبي"، "|ميرة في عابدين".

أما في السينما قدم توفيق عبد الحميد أفلام منها "مافيا" مع أحمد السقا، "أمير الظلام" مع عادل إمام، "حلم العمر" مع حمادة هلال، وفيلم "الفرح".

يشار إلى أن توفيق عبد الحميد نشر مؤخرا صورة تجمعه بكلبيه، وهو يداعبهما فى منزله، وعلق على الصورة عبر حسابه بموقع فيس بوك: "أكتر اتنين شاركونى الحياة العشر سنوات الأخيرة من عمرى كاجو وجوكا كانوا قد كف اليد كاجو طيب وشجاع وودود جوكا ذكية جدا ودلوعه"، فى حين تفاعل معه الجمهور والمتابعين، وحكوا عن وفاء الكلاب وطيبتها وصداقتها للإنسان.