شكرا لقرائتكم خبر عن كاميلا كابيو تكشف معاناتها من متلازمة المحتال قبل ظهورها فى برنامج The Voice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت المغنية كاميلا كابيو البالغة من العمر 25 عامًا إلى People حول انضمامها إلى برنامج The Voice كمدربة وكشفت عن الضغوط التي واجهتها وقالت إنها تعاني من متلازمة المحتال، وتعد متلازمة المحتال من الأمراض النفسية المعروفة والتي تعمل على هز ثقة الفرد في نفسه فيتوهم المصاب بهذه المتلازمة بأن الحظ كان هو سبب نجاحه وليس عمله الجاد، ويظن هذا الشخص أنه لا يستحق ما حصل عليه من انجازات.

وقالت كاميلا بشأن حالتها: "أعاني أحيانًا من متلازمة المحتال وأريد أن أقدم أفضل ما لدى للمتسابقين، هناك بعد الأشخاص في عمر 40 عامًا يعانون من تلك المتلازمة ولكنهم مع ذلك يحاولون بذل كل جهدهم فيما يقدموه وأنا أحاول فعل ذلك".





كاميلا كابيو

وقالت أيضا في مقابلتها مع People أنها تعمل في هذا المجال منذ عشرة سنوات وتعرضت للكثير ممن المواقف طوال رحلة عملها وحاولت جمع الكثيرمن المعلومات طوال مسيرتها وجمعت معلومات أكثر في الفترة الأخيرة بسبب ما هى على وشك العمل عليه في برنامج The Voice و تحاول أن تكون مفيدة للأخرين بقدر كبير.

وكشف المغني جون ليجيند أن كاميلا منافسة قوية وسيكون من صعب التغلب عليها في البرنامج،ويضم برنامج The Voice في نسخته 22 بجانب المغني جون ليجيند و المغنية كاميلا كابيو المغني بليك شيلتون و المغنية جوين ستيفاني ويبدأ العرض الأول للبرنامج يوم الاثنين المقبل الموافق 19 من سبتمبر.