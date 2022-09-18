شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا ينتهى من دويتو "يازين العابدين" بمشاركة صابرين النجيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب عصام كاريكا من تصوير فيديو كليب لأحدث دويتو غنائي يجمعه بالمطربة صابرين النجيلي بعنوان "يازين العابدين".

الأغنية مزيج من الفلكلور المصرى والحلبى من كلمات محمد هلال وتوزيع عصام كاريكا، ومن المقرر أن تطرح الأغنية يوم الخميس المقبل على مواقع التواصل الاجتماعي.

كاريكا يخوض من خلال الأغنية تجربة التوزيع الموسيقى وأكد أن طبيعة لحن الأغنية وكلماتها كانت تتطلب رؤية موسيقية للتوزيع فقررت تنفيذها بنفسي.

وطرح مؤخرًا المطرب عصام كاريكا أحدث أغانيه "شارع الطيبين" بعد 15 عاما من طرحها حيث أعادها بتوزيع جديد وهى من ألحانه وكلمات سمير زكى وتوزيع أحمد عادل، وحققت نسب استماع ومشاهدة عالية.

وطرح المطرب عصام كاريكا أغنيته الجديدة "حياتى ارتاحت" عبر قناته على يوتيوب، وتم تصوير الفيديو كليب فى مدينة أسوان والأغنية من ألحانه وتوزيعه وكلمات مصطفى محمد ومن إخراج رودينا حاطوم.

وظهر عصام بصورة جديدة ومميزة في هذا الفيديو كليب الذي أخرجته ردينة حاطوم وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة تظهر عصام الذي ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سبباً في تعاسته.