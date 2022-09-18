"معاد سيئ عشان المدارس" .. أحمد السبكي يكشف موعد عرض "تحت تهديد السلاح" والجمهور يعلق (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المنتج أحمد السبكي متابعيه وجمهوره، البرومو التشويقي لفيلم "تحت تهديد السلاح"، ظهر فين الفنانين، حسن الرداد ومي عمر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلق المنتج أحمد السبكي على البرومو: "فيلم تحت تهديد السلاح، 3 نوفمبر بجميع دور العرض السينمائي"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "ما تنزلوا في أكتوبر أحسن، نوفمبر معاد سيئ علشان في مدارس"، وعلق آخر:" ألف مبروك".

تدور أحداث وقصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم فيها اتهام الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة، حيث يظهر في دور صاحب معرض سيارات، ويواجه العديد من المشاكل، وتتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.

فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة حسن الرداد، مي عمر، وبيومي فؤاد، وشيرين رضا، وأحمد بدير، وفتحي عبدالوهاب، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.