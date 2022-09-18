بشرى تنشر صورا من دبي والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة بشرى جمهورها بصورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال زيارتها لـ دبي.

وظهرت بشرى في الصور بملابس صيفية، أمام البحر، وعلقت :"دبي الجميلة".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي، :"أحبك، منورة، بشرى عنوان الرقي والشياكة ونفس الوقت الجدعنة وحب الخير، كتير لابقلك بصراحة، فعلا دبي جميلة، استمتعي بوقتك، نورتي الإمارات".

يذكر أن بشرى طرحت مؤخرًا، أغنية "الليل"، عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

أغنية "الليل" من كلمات هيثم سليم، ألحان وتوزيع إسلام صبري، ميكس محمد الفولي.

وانتهت الفنانة بشرى، مؤخرًا، من تسجيل ألبومها الغنائي "حتة تالتة"، وسيتم طرح الأغاني تباعًا على فترات متفاوتة على موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية، وتتعاون خلاله مع عدد كبير من الملحنين والشعراء والموزعين.

ومن ناحية أخرى تشارك بشرى في العرض الاستعراضي الغنائي "كازينو بديعة".